Предлагаем гороскоп для всех знаков Зодиака на вторник, 22 сентября. Этот 5-й лунный день в знаке зодиака Стрелец станет плодотворным для всех видов общения. Период благоприятный для того, чтобы научиться уважать законы и правила, заручиться поддержкой мудрого наставника.

Также читайте гороскоп на эту неделю - до 27 сентября включительно - для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

В ближайшее время Овнам понадобятся хорошие деловые связи и знакомства для реализации ваших идей. Однако звезды не советуют вам переводить деловые отношения на личный уровень. Не смешивайте работу с чувствами, а выгоду с эмоциями.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам важно оставаться последовательными, чтобы достичь финансового успеха и продвижения в делах. Сегодня постарайтесь составить планы на ближайший месяц и четко им следуйте. Не отвлекайтесь на рискованные проекты и другие соблазны.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня карьера Близнецов получит исключительно положительное развитие. Вы сможете насладиться плодами уже готовых наработок и успехов. Все результаты будут высоко оценены руководством. Бонусами вашей работы станут удачная командировка, повышение зарплаты и продвижение по карьерной лестнице.

Рак (22.06 - 22.07)

День подходит ко всем изменениям на работе, которые вы захотите осуществить. Для вас будут доступными как повышение квалификации, так и получение дополнительного образования. Полученные знания помогут подняться на новые высоты, а все желания найдут возможность реализации.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня для Львов станут важными средства достижения свободы, независимости и достатка. Звезды советуют вам завершить все просроченные задачи и сконцентрироваться на новых достижениях. Для этого необходимо выбрать надежных партнеров и долгосрочные проекты.

Дева (24.08 - 23.09)

На рабочую атмосферу дня сильное влияние окажет повышенная эмоциональность Дев. Несдержанность может негативно отразиться на отношениях в коллективе или с начальством. Представителям знака нужно оставаться спокойными, чтобы эмоции не повлияли на клиентов по бизнесу, поставщиков или заказчиков.

Весы (24.09 - 23.10)

Верным направлением мысли Весов в области профессиональной деятельности станет желание перемен. Вы получите удовольствие от изменений, автоматически повысится работоспособность, появится резкое желание идти вперед. Совсем скоро финансовое положение стабилизируется, что станет заметным после первых же шагов на новом месте работы или в новой должности.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Для Скорпионов достижение деловых успехов и финансового благополучия пройдет без трудностей. Успех в ваших начинаниях и текущих делах обеспечат собранность, внимание и разумный подход. К полудню лень может начать одолевать вас, но звезды советуют сделать усилие, чтобы сохранить работоспособность.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Для Стрельцов день будет успешным в плане самосовершенствования. Понадобится лишь немного стремлений и четко поставленных перед собой целей. Совсем скоро можно получить реальный шанс для выгодного контракта за границей. С деньгами стоит обращаться максимально грамотно.

Козерог (22.12 - 20.01)

На Козерогов может влиять воинствующий Марс, который пробудет ретроградным до 15 ноября. Вы добьетесь желаемого любыми путями, но за повальной увлеченностью финансовой стороной жизни не стоит забывать о своих родных и любимых людях.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня само по себе меняться ничего не будет. Поэтому, если желаете больше зарабатывать или получить более престижную работу - необходимо предпринимать соответствующие шаги. Проанализируйте доступные предложения на рынке труда, осмотритесь и задумайтесь о собственном деле.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Высоко поднятая планка успеха поможет Рыбам подняться еще выше, если вы научитесь воспринимать коллективную работу как новую возможность занять высокий пост или улучшить финансовое положение. Научитесь получать радость и удовлетворение от любой работы.