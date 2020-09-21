До трех недель. Вирусолог рассказал, как долго переболевший Сovid-19 будет опасен для окружающих
Переболевший коронавирусом человек может оставаться заразным для окружающих еще на протяжении 90 дней.
Об этом рассказал вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, передают "Известия".
"Как правило, риск инфицирования другого человека длится три-четыре недели после начала заболевания. Эта длительность принята за основу проведения противоэпидемических мер", - сказал он.
В то же время Альтштейн рассказал, что риск заражения коронавирусом от уже переболевшего человека сохраняется на протяжении 90 дней с момента его выздоровления.
Так же вирусолог утверждает, что переболевшие Сovid-19 обязаны придерживаться противоэпидемических правил - неизвестно, как поведет себя иммунитет.
Напомним, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, наша страна намерена выделить на закупку вакцин от коронавируса 2,6 млрд гривен.
Также "Страна" рассказывала, что в госбюджет закладывают вакцинацию не более 6 миллионов украинцев.