Переболевший коронавирусом человек может оставаться заразным для окружающих еще на протяжении 90 дней.

Об этом рассказал вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, передают "Известия".

"Как правило, риск инфицирования другого человека длится три-четыре недели после начала заболевания. Эта длительность принята за основу проведения противоэпидемических мер", - сказал он.

В то же время Альтштейн рассказал, что риск заражения коронавирусом от уже переболевшего человека сохраняется на протяжении 90 дней с момента его выздоровления.

Так же вирусолог утверждает, что переболевшие Сovid-19 обязаны придерживаться противоэпидемических правил - неизвестно, как поведет себя иммунитет.

Напомним, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, наша страна намерена выделить на закупку вакцин от коронавируса 2,6 млрд гривен.

Также "Страна" рассказывала, что в госбюджет закладывают вакцинацию не более 6 миллионов украинцев.