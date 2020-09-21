Утром в понедельник, 21 сентября, Харьковский массив в Киева затянуло смогом.

Об этом сообщают местные жители.

Так, с самого утра Харьковский массив окутан плотным смогом. В некоторых школах детям сказали не приходить на занятия.

Светлана Водолага, пресс-секретарь главного управления ГСЧС Украины в Киеве, рассказала "Стране", что в Дарницком районе горит свалка, пожар начался вчера в 12:45, но открытого огня нет.

"Там идёт процесс тления. Эта свалка глубиной залегания до шести метров, поэтому, конечно, не так просто ее погасить. Поэтому это принцип горения такой же, когда горят торфяники. Сейчас там спасатели работают, есть очаги возгорания. Так же привлекается специальная инженерная техника, чтобы эти пласты переворачивать, чтобы дальше была возможность проливать", - заявила Водолага.

На Харьковском массиве очень высокое загрязнение воздуха

Напомним, прошлой весной улицы Киева окутал синий туман. Тогда киевляне подозревали, что это из-за дезинфекции города, однако мэрия обвинила торфяники.

Также мы писали, что Киев в апреля становился городом с самым грязным воздухом в мире.