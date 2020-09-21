Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден во время встречи с избирателями заявил, что в Штатах количество летальных случаев коронавирусной инфекции возрастет до 200 миллионов.

Об этом сообщает FoxNews.

"Согласно оценкам умрет 200 миллионов людей — вероятно, до того, как я закончу свою речь", - сказал Байден.

Вероятно, он имел в ввиду 200 тысяч человек, но оговорился. Отметим, что на сегодня США остаются на первом месте в мире по числу зараженных и умерших от коронавируса. По числу выздоровевших страна занимает третье место с 2,5 млн пациентов, которые вылечились после заражения.

Напомним, вчера, 20 сентября, количество больных Covid-19 в мире превысило 31 миллион человек.

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