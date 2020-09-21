В Украине по состоянию на утро понедельника, 21 сентября, зафиксировано 2 675 новых случаев заражения Covid-19. Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 178 353 человека.

Вчера, 20 сентября, в Украине было зафиксировано 2 966 новых случаев заражения, а общее число выявленных эпизодов Covid-19 составляло 175 678.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 3 583 пациента с этим диагнозом (+ 26 за сутки). Выздоровели уже 77 512 жителей страны. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 97 258 человек (+ 2 649 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 31 миллион человек по данным на 21 сентября.

Между тем на закупку вакцин от коронавируса в Украине планируют выделить 2,6 млрд грн.

Также писали, что в Мюнхене запретили алкоголь на территории отмененного из-за коронавируса "Октоберфеста".