Идеолог и создатель российского гиперзвукового боевого блока "Авангард" Герберт Ефремов ответил на обвинения Дональда Трампа в краже американских чертежей для создания этого оружия.

Об этом сообщает "Российская газета".

Так, ранее президент США Дональда Трамп заявлял, что Россия похитила американские чертежи гиперзвукового оружия при предыдущем президенте страны Бараке Обаме и на их основе создала свое.

"Трамп сказал, что русским сдал эти секреты Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком", - сказал Ефремов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что впервые в истории Россия обладает оружием, которого нет ни у кого в мире.

Также мы сообщали, что Трамп рассказал о возможностях американской "супер-пупер" гиперзвуковой ракеты.