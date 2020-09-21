После проведения предвыборного собрания партии "Слуга народа" на территории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 20 сентября, Студенческий парламент университета (СПУ) выступил с заявлением, в котором выразил недовольство политическим мероприятием.

Об этом идет речь в обнародованном заявлении органа студенческого самоуправления.

В своем заявлении студенты выразили обеспокоенность "привлечением университета к участию в акции политической партии, которая 20 сентября 2020 проводилась на территории главного корпуса".

Согласно письму СПУ, эта акция нарушает закон Украины "Об образовании", согласно которому политические партии и их члены не имеют права вмешиваться в работу учреждений, а так же запрещено функционирование любых политических объединений в учреждениях образования. Кроме этого студенты считают, что собрание противоречат нормам, установленным письмом Министерства образования и науки "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября.

"СПУ видит в публичном мероприятии, проводимом политической партией "Слуга народа" на территории Университета нарушения норм действующего законодательства Украины, и отмечает недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации Университета. СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию на территории университета, а также использование названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов", - заявляют студенты.

По мнению СПУ, не имеет значения, проводились ли сборы в здании КНУ или же на его территории. СПУ заявляет, что "считает себя обязанным занять активную позицию и узнать все подробности о сложившейся ситуации".

После этого пресс-служба партии "Слуга народа" выступила с заявлением в котором опровергла обвинения.

"О зеленом корпусе КНУ имени Шевченко... Шутка остроумная, но обвинения в нарушениях - безосновательны. Мероприятие в КНУ в воскресенье, 20 сентября, было проведено с соблюдением законодательства: как избирательного, так и образовательного. Во дворе Красного корпуса университета президент и наши коллеги по партии рассказывали о своем видении развития Киева и представили команду, которая способна обеспечить это развитие.

Мероприятие состоялось на части открытой территории вуза в выходной день, когда не производится образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов. При этом не использовались аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцена была демонтирована и убрана в воскресенье.

Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку в соответствии с положениями Избирательного кодекса она может появиться только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения - а этот процесс пока продолжается.

Напомним, что наши политические оппоненты не раз проводили свои мероприятия на территории вузов - на условиях аренды помещений и без агитации студентов.

Кстати, мы считаем, что внутренний дворик Красного корпуса КНУ должен быть публично доступным, являясь частью истории и культуры Киева. Поэтому "слуги народа" выступят с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих по крайней мере в дневное время", - заявили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала в материале "Букинист, дзюдоист, шеф-повар" выяснила, кого "Слуга народа" ведет на выборы в Киевраду.