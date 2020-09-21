Вчера, 20 сентября, в Одесской области произошел очередной пожар в курортной зоне. Здесь огонь вспыхнул на базе отдыха "Приморское", и в результате ЧП погиб человек.

Об этом передает пресс-служба областного управления ГСЧС Украины.

"20 сентября в 04:07 в службу спасения поступило сообщение о возгорании деревянного домика, по адресу: Татарбунарский район, курорт "Рассейка", база отдыха "Приморское". Во время разбора конструкций обнаружено обгоревшее тело гражданина 1962 года рождения", - уточнили спасатели.

Пожар был локализован в 05:19 и ликвидирован в 05:36. Огонь охватил общую площадь в 48 м2.

"Причина смерти и пожара, а так же сумма ущерба - устанавливаются. От ГСЧС привлекались одна единица техники и четыре человека личного состава", - уточнили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что ГСЧС объявила наивысший уровень пожарной опасности в Украине.