Пандемия коронавируса на Земле не собирается затухать и сбавлять обороты. Число зараженных Covid-19 на планете уже превысило отметку в 31 миллион человек.

Такие данные приводит ресурс Worldometer, отслеживающий ситуацию с коронавирусом в режиме онлайн.

Так, по данным на утро, 21 сентября, в мире уже насчитывается 31 231 509 зараженных. Коронавирус стал причиной смерти для 965 065 человек. Выздоровело с начала пандемии 22 822 260 пациентов.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Мюнхене запретили алкоголь на территории отмененного из-за коронавируса "Октоберфеста".

Так же мы рассказывали, что Украина обновила список стран "красной" коронавирусной зоны.

Кроме этого мы передавали, что в горсовете Харькова отрицают, что Кернеса заразили коронавирусом по заказу Авакова и Кучера.