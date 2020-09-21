Вчера, 20 сентября, в США произошла очередная авиационная катастрофа. Здесь, в штате Техас, на землю рухнул легкомоторный самолет. На борту в момент крушения находились четыре человека, все они погибли на месте.

Об этом сообщает CNN.

Согласно предварительным данным, причиной катастрофы стали неисправности в работе двигателя. Пилот воздушного судна Piper PA-46 перед крушением сообщил диспетчерам о проблемах с двигателем и о том, что он намерен совершить аварийную посадку. Которая в итоге оказалась фатальной.

Самолет совершал перелет из Остина в Луизиану. На месте работают спасательные службы. Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте США начали расследование, причины аварии выясняются.

Ранее "Страна" сообщала, что в США разбился сверхзвуковой военнный самолет Northrop T-38, два пилота погибли.