Вчера, 20 сентября, в Минске снова прошли массовые акции протеста против Александра Лукашенко. Одним из задержанных стал Олег Моисеев - доверенное лицо экс-кандидата в президенты, лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом сообщил Координационный совет Беларуси в Telegram. Олег Моисеев так же входит в основной состав Координационного совета Беларуси.



Так же стало известно, что еще 18 сентября в ответ на предъявление обвинений член президиума Координационного совета Максим Знак объявил о бессрочной голодовке. Он сейчас находится в СИЗО.

Один из лидеров оппозиции Мария Колесникова содержится под арестом в Жодино, ее обвиняют в попытке захвата власти. Продолжает находиться под стражей и Лилия Власова, член президиума Координационного совета, задержанная ранее по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Ранее "Страна" сообщала, что Бацька заявил, что никому не отдаст власть.