Посылку с рицином Трампу отправила дама, которую задержали на границе с оружием
Силовики США оперативно вычислили отправительницу посылки с ядом рицином на имя президента США Дональда Трампа. Ею оказалась женщина, которую арестовали на пограничном переходе при попытке въехать в США из Канады.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.
По словам источника в американских правоохранительных органов при задержанной так же было оружие.
Источник уточнил, что подозреваемая арестована американскими властями и прокуроры Вашингтона готовятся предъявить ей обвинения.
Напомним, что посылка, отправленная на имя президента США Дональда Трампа, была перехвачена ранее на минувшей неделе: по информации СМИ, специалисты проанализировали содержавшееся в ней вещество и подтвердили, что речь действительно идет о рицине. В ряде случаев отравление этим ядом может быть фатально.