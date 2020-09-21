Силовики США оперативно вычислили отправительницу посылки с ядом рицином на имя президента США Дональда Трампа. Ею оказалась женщина, которую арестовали на пограничном переходе при попытке въехать в США из Канады.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.

По словам источника в американских правоохранительных органов при задержанной так же было оружие.

Источник уточнил, что подозреваемая арестована американскими властями и прокуроры Вашингтона готовятся предъявить ей обвинения.

Напомним, что посылка, отправленная на имя президента США Дональда Трампа, была перехвачена ранее на минувшей неделе: по информации СМИ, специалисты проанализировали содержавшееся в ней вещество и подтвердили, что речь действительно идет о рицине. В ряде случаев отравление этим ядом может быть фатально.