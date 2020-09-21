В воскресенье, 20 сентября, в четвертом эфире шоу "Танцы со звездами" экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк станцевали драматическое танго под песню "Пошел вон".

После номера она ответила на вопрос, был ли у нее когда-нибудь роман с продюсером группы Константином Меладзе.

"Да конечно не было! У меня точно не было. У кого, кого, а у меня не было", - открестилась она.

Кроме того, Мейхер рассказала, почему покинула группу "ВИА Гра".

"Я была виновницей того, что начались изменения в коллективе. Когда я ушла, взяли Санту. Я ушла из коллектива из-за каких-то отношений, где женщины начинали копать друг под друга ямку. Это были не просто профессиональные отношения, это было намного глубже, это личное. Мне хотелось из коллектива убежать, от самой себя. Мне хотелось начать новую жизнь", - рассказала Мейхер.

Ранее "Страна" рассказывала, что блондинка из "ВИА Гра" покидает группу.

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