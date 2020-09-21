Оппозиционный белорусский телеграм-канал NEXTA опубликовал данные более тысячи правоохранителей из Бреста и Бресткой области после жестокого разгона акции протеста в этом городе.

"Сегодня чернорубашечники в Бресте вели себя нагло. Распыляли в лицо газ мирным людям, стреляли в воздух, проявляли особую жестокость. За убийство отца пятерых детей Геннадия Шутова также пока никто не ответил, даже расследование не начато. Мы предупреждали, что отвечать за преступления против белорусов обязательно придется. Добавляем к уже имеющейся базе список из более чем 1000 упырей из Бреста и Брестской области", - говорится в сообщении телеграм-канала.

В посте содержится ссылка на таблицу google с указанием имен, фамилий и отчеств, а также даты рождения, места работы и звания правоохранителей.

Напомним, 19 сентября белорусский телеграм-канал NEXTA опубликовал данные тысячи сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, которые, по мнению его авторов, причастны к разгону протестов.

Также мы писали, что в воскресенье, 20 сентября, в разных городах Беларуси прошли очередные акции протеста против фальсификации выборов, сопровождаемые задержаниями.