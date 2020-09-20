В Мюнхене в Германии, где отменили традиционное празднование пивного фестиваля "Октоберфест", решили еще и запретить алкоголь, чтобы не допустить "заменителей" этого мероприятия.

Об этом пишет "Deutsche Welle".

"Суббота (19 сентября - Ред.) должна была ознаменоваться началом празднования "Октоберфест", но мероприятия по всей Германии были отменены из-за пандемии коронавируса. В дополнение к отмененного фестиваля, власть Мюнхена даже запретила алкоголь на Терезиенвизе - площадке, где обычно проводится главный праздник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "два частных лица" зарегистрировали демонстрации в Терезиенвизе на субботу - одна, чтобы продемонстрировать "право на альтернативный "Октоберфест", а другая - с целью" сохранения традиций и обычаев".

Из-за опасений того, что речь может идти о массовом скоплении людей и фактически о том же "Октоберфесте", власти города решили запретить алкоголь на лугу Терезы.

По данным полиции, 19 сентября атмосфера на Терезиенвизе оставалась спокойной, лишь несколько человек в традиционной одежде фестиваля гуляли или организовывали пикники.

Напомним, самый крупный в мире пивной фестиваль "Октоберфест" отменили еще в апреле. Он должен был состояться с 19 сентября по 4 октября. Это случилось впервые со времен Второй мировой войны, но не впервые за его более чем двухвековую историю. Причины были разные - от "наполеоновских войн" (1813) до эпидемии холеры (1854, 1873). Не проводили фестиваль и во время Первой и Второй мировых войн.

Сегодня сообщалось, что в Дюссельдорфе несколько тысяч человек вышли на демонстрацию против карантинных ограничений.