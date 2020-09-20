Заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова в Фейсбук выставила на продажу свою картину, на которой изображен олигарх Ринат Ахметов в окружении всех президентов Украины, включая Зеленского (он дарит цветы - у Ахметова 21 октября день рождения) и Януковича (он присутствует в виде голограммы).

Картина называется "Друг президентов". Очевидно, в названии содержится намек, что богатейший человек Украины умеет находить язык с любым президентом страны - кто бы им ни был.

В ходе торгов цена картина со стартовой в 999 долларов выросла до 3050 долларов. За эту сумму она и была продана.

"Продано! Победитель Руслан Плохой. Ахметов в окружении президентов ушёл с аукциона чуть дешевле, чем Коломойский в котлетах", - написала Крюкова.

Напомним, 16 сентября Светлана Крюкова выставила на продажу свою картину "котлетной вечеринки олигарха Игоря Коломойского". Произведение купили за 4 500 долларов.

Еще мы писали, как прошлым летом Крюкова продала картину с человеком, похожим на Андрея Богдана, и девушками за $4 тысячи.