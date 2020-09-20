Специалисты лабораторного центра Министерства здравоохранения советуют воздержаться от купания на четырех одесских пляжах.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Так, в Одесском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины заявляют, что на пляжах "Дельфин", "Ланжерон" и "Отрада", а также в Лузановке обнаружили нарушения 15 проб санитарно-микробиологических показателей морской воды.

Всего в Одесской области провели 93 пробы санитарно-микробиологического состояния воды. На других пляжах они в норме.

Кроме того, специалисты исследовали 27 проб санитарно-химического состояния морской воды. Они также отвечают нормам.

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