Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в будущем на Донбассе не будут проводить односторонних инспекций.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Украина может решать только в одном случае - то, что будет, чтобы оно не было одностороннее. Если инспектирования, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же договоренности минские, как они говорят, что нарушаем мы", - сказал Кравчук.

По его словам, "не может быть, что они будут предъявлять требования к Украине, а Украина будет выполнять, не имея возможности заставить через ОБСЕ, через мониторинговую миссию, скажем, выполнять эти условия и противоположную сторону".

Напомним, 9 сентября представители Украины и "ДНР" договорились об осуществлении совместной инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений относительно продвижения позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области.

Затем меньше, чем за час до начала ее отменили после протестов представителей "партии войны".