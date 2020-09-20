Голливудский актер Том Харди может стать новым агентом 007, сменив британца Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда.

Об этом сообщает издание "The Vulcan Reporter".

Как отмечается, Харди прошел прослушивание еще в июне и его, якобы, уже утвердили на эту роль.

Отметим, что фильм "Не время умирать" - пятая и последняя картина бондианы с участием Дэниела Крейга.

43-летний Харди может стать седьмым актером, который исполнит роль легендарного британского шпиона после Шона Коннери, Джорджа Лазенби, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниэла Крэйга. 24 фильма о Бонде выходили с 1954 по 2015 год.

Том Харди известен как звезда фильмов "Стюарт: Прошлая жизнь", "Веном", "Дюнкерк", "Лицо со шрамом", "Выживший" и сериала "Острые козырьки".

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как менялся лучший в истории кино агент 007 Шон Коннери.

Также мы писали, что в Британии украли коллекцию оружия Джеймса Бонда.