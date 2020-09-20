Во время конференции Киевской городской организации партии "Слуга народа", где представили кандидатов в депутаты в Киевсовет, список приглашенных на сцену и официальная первая десятка отличаются. Из-за этого в СМИ появились разночтения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Как сообщили источники в партии "Слуга народа", сегодня на сцену вышли те, у кого есть наиболее высокие шансы пойти в Киевсовет. Это те, кто входят в общегородской список, а также первые номера в списках для отдельных территориальных округов города.

А именно:

Евгения Кулеба, Михаил Присяжнюк, Анна Маляр (первый номер в списке в Днепровском районе), Георгий Зантарая, Владислав Трубицын, Юрий Федоренко, Виталий Селик (первый номер в Подольском районе), Андрей Витренко, Елена Говорова, Ксения Семёнова (первый номер в Соломенском районе), Алексей Киселев, Игорь Брагин.

А второй список - первая десятка городского списка, в которую вошли:

Евгения Кулеба, Михаил Присяжнюк, Олена Говорова, Юрий Федоренко, Владислав Трубицын, Лили Пашинна, Георгий Зантарая , Андрей Витренко, Виктория Бурдукова, Зоряна Скалецкая (бывшая министр здравоохранения).

Виктории Бурдуковой и Зоряны Скалецкой сегодня на мероприятии не было и на сцену их не пригласили. Это связанно с тем, что у них все равно нет шансов пройти.

Дело в том, что в Киевсовет попадут первые номера общегородского списка и те, кто идёт по территориальным спискам и наберёт персонально большое число голосов.

Те, кто замыкает общегородской список, являются непроходными.

"Если, к примеру, партия возьмёт в Киеве 17%, что будет очень хорошим результатом, то пройдёт из общегородского списка не более 7-8 человек", - поясняет источник в партии.

А вот Николай Тищенко в Киевсовет не идёт. А почему его огласили со сцены в числе участников списка, никто не в курсе. "Он хочет везде быть. Такой странный человек", - сказал источник в "Слуге народа".

Подробнее о том, кто есть кто в списке "слуг" по Киеву можно прочитать здесь.

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