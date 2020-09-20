Новый адвокат российского актера Михаила Ефремова Роман Филиппов заявил, что во время апелляции будут просить суд смягчить приговор до условного срока.

Об этом он сообщил "ТАСС".

По словам Филиппова, закон позволяет "твердо просить" об этом из-за признания вины и раскаяния.

"Условный срок — это прерогатива суда. Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок. Такие условия есть",— сказал адвокат.

Также он сообщил "РИА Новости", что Ефремов признает вину и раскаивается в содеянном. "Мы также хотели бы сотрудничать с потерпевшими по делу, однако такая возможность нам не представляется",— сказал он.

Напомним, Филиппов сменил защитника Эльмана Пашаева. Актер утверждает, что прошлый адвокат его подставил. На этой неделе господина Пашаева лишили адвокатского статуса.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.