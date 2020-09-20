В Вооруженных силах количество новых случаев заражение коронавирусной инфекцией Covid-19 увеличилось до 681 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания, 1 человек умер.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил.

"По состоянию на 10.00 20 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 709 человек", - говорится в сообщении.

Также в ВСУ сообщили, что зафиксирован десятый летальный случай от коронавируса - в Хмельницкой области умер работник ВСУ.

С 16 сентября он находился на лечении в центральной районной больнице. 18 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья больной был подключен к аппарату ИВЛ. 19 сентября его состояние здоровья резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Работник ВСУ по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания.

Всего за время пандемии выздоровело 1762 человека.

Ранее "Страна" информировала, что главнокомандующий ВСУ Хомчак вылечился от коронавирусной болезни.

Еще мы писали, что за последние сутки на Донбассе в результате обстрела был ранен один боец ВСУ.