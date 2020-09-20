Из-за изменения эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах с 21 сентября "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на ряд поездов и станций, где ранее продажу билетов временно остановили.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

Как отмечается, это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, продажа билетов будет открыта со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:

№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка,

№8/7 Черновцы – Киев,

№12/11 Одесса – Львов,

№15/16 Харьков – Рахов,

№21/22 Харьков – Трускавец,

№41/42 Днепр – Трускавец,

№43/44 Ивано-Франковск – Киев,

№45/46 Ужгород – Лисичанск,

№49/50 Киев – Трускавец,

№81/82 Киев – Ужгород,

№86/85 Львов – Новоалексеевка,

№98/97 Ковель – Киев,

№108/107 Одесса – Ужгород,

№110/109 Львов – Херсон,

№118/117 Черновцы – Киев,

№136/135 Одесса – Черновцы,

№145/146 Киев – Измаил,

№217/218 Киев – Рахов,

№702/701 Львов – Черновцы,

№715/716 Киев – Львов,

№743/744 Киев – Львов,

№749/750 Киев – Ивано-Франковск.

Также в "Укрзализныце" отметили, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

"Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго придерживаться всех рекомендаций Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - напомнили в пресс-службе.

Напомним, Укрзализныця приостановила посадку пассажиров на шести ж/д станциях с 14 сентября.

Также мы писали, что поезд "Интерсити+" Киев-Харьков возобновит курсирование с 25 сентября.