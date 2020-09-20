"Укрзализныця" возобновит продажу билетов на поезда из шести городов. Список
Из-за изменения эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах с 21 сентября "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на ряд поездов и станций, где ранее продажу билетов временно остановили.
Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".
Как отмечается, это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Так, продажа билетов будет открыта со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:
- №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка,
- №8/7 Черновцы – Киев,
- №12/11 Одесса – Львов,
- №15/16 Харьков – Рахов,
- №21/22 Харьков – Трускавец,
- №41/42 Днепр – Трускавец,
- №43/44 Ивано-Франковск – Киев,
- №45/46 Ужгород – Лисичанск,
- №49/50 Киев – Трускавец,
- №81/82 Киев – Ужгород,
- №86/85 Львов – Новоалексеевка,
- №98/97 Ковель – Киев,
- №108/107 Одесса – Ужгород,
- №110/109 Львов – Херсон,
- №118/117 Черновцы – Киев,
- №136/135 Одесса – Черновцы,
- №145/146 Киев – Измаил,
- №217/218 Киев – Рахов,
- №702/701 Львов – Черновцы,
- №715/716 Киев – Львов,
- №743/744 Киев – Львов,
- №749/750 Киев – Ивано-Франковск.
Также в "Укрзализныце" отметили, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.
"Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго придерживаться всех рекомендаций Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - напомнили в пресс-службе.
Напомним, Укрзализныця приостановила посадку пассажиров на шести ж/д станциях с 14 сентября.
Также мы писали, что поезд "Интерсити+" Киев-Харьков возобновит курсирование с 25 сентября.