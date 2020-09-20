Пиротехники из подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за прошедшие сутки провели обследование 3 га земли и выявили 51 взрывоопасный предмет на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщила пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, все боеприпасы, которые были обнаружены, а также взрывоопасные предметы были переданы для утилизации на специальном полигоне.

Напомним, в начале сентября представители Трехсторонней контактной группы по урегулировании ситуации на Донбассе согласовали новые участки разминирования и разведения сил. Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе

Напомним, недавно двое украинских военных погибли после взрыва мины в "серой зоне" на Донбассе.