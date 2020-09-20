Во фракции "Слуга народа" хотят успеть до местных выборов рассмотреть закон о столице. Этот закон предусматривает четкое разделение полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

По словам нардепа, сейчас рассмотрение этого законопроекта запланировано на четвертую сессию Рады, но во фракции хотят рассмотреть его как можно скорее.

"Мы сейчас работаем с коллегами из других фракций, с руководством фракций, чтобы мы могли до выборов попробовать начать его рассматривать и подарить киевлянам, в конце концов, систему управления городом. Закон о Киеве - это об управлении городом", - отметил он.

Как сообщала "Страна", что список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет возглавила жена министра иностранных дел.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что изменение постановления о местных выборах поставит под вопрос их легитимность.