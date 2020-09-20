В Киеве на пивоваренном заводе "Carlsberg Ukraine" в воскресенье, 20 сентября, произошел взрыв газового баллона.

Об этом сообщил генеральный директор компании Евгений Шевченко на своей странице в Facebook.

"Интернет начали заполнять новости про взрыв на нашем киевском заводе. Это правда, взрыв произошел около 16:00, когда два работника подрядной организации выполняли сварку технических люков на крыше очистных сооружений. Один из них получил ссадины, госпитализация не потребовалась. Крыша очистных сооружений повреждена - сегодня всем нам очень повезло, что отделались так легко", - написал он.

По его словам, по предварительной версии, взрыв произошел вследствие нарушения работниками подрядчика техники безопасности при проведении сварочных работ.

"Ведется расследование", - написал гендиректор Carlsberg.

Также он отметил, что предприятие было застраховано.

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group – одной из ведущих пивоваренных групп в мире, продукция которой продается более чем в 150 странах. В состав группы Carlsberg в Украине входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове.

Напомним, 17 сентября, в ресторане украинской кухни "Канапа" в Киеве прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека.

Также мы писали, что на Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв.