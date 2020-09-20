Лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко выдвинут от этой политической силы на пост мэра Киева. Он также возглавит партийную пятерку на выборах в Киевсовет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

"Согласно единогласному решению конференции, глава политической партии "Сила и Честь" Игорь Смешко стал кандидатом от партии на должность мэра столицы Украины - города Киева", - заявили в партии.

Игорь Смешко - экс-глава СБУ. Он принимал участие в выборах президента в 2019 году, а также повел свою партию "Сила и честь" на выборы в Верховную Раду, но она не преодолела 5% барьер.

Ранее "Страна" рассказывала, что из партии Смешко выгнали заместителя и нескольких членов.

Также мы писали, что сразу четыре кандидата в мэры от "Слуги народа" хотят сняться с выборов из-за проблем с деньгами.