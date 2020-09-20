В Умани Черкасской области второй день празднования Рош ха-Шана прошел спокойно.

Об этом сообщила полиция области.

"Второй день празднования иудейского Нового года прошел без нарушения общественной безопасности и порядка. За сутки не было зафиксировано административных и уголовных правонарушений", - сообщили в полиции.

Правоохранители отмечают, что ситуация в районе проведения паломничества стабильная и контролируемая.

Ранее в еврейской общине отчитались, как хасиды встретили Рош ха-Шана в Умани.

Так, за первый день празднования полицией было составлено всего семь административных протоколов, а в больницу обратилось лишь несколько человек.

Еще мы публиковали видео, в котором хасиды благодарят президента Беларуси Александра Лукашенко и оскорбляют президента Украины Владимира Зеленского, после того, как украинские пограничники н пустили их из-за карантина.