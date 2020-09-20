В древнеегипетском некрополе Саккара, который находится неподалеку от Каира, археологи обнаружили 27 нетронутых саркофагов возрастом более 2,5 тыс. лет.

Об этом сообщает "ВВС".

Как отмечается, ранее египетские власти объявили, что на месте раскопок были найдены 13 саркофагов, однако затем были обнаружены еще 14. По мнению экспертов, это открытие является крупнейшим в своем роде.

Саккара находится в 30 км от Каира и 3 тыс. лет назад здесь находился главный некрополь Мемфиса - столицы Древнего Египта. Сейчас она относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.

По данным Министерства по делам древностей Египта, саркофаги не открывались с момента погребения.

В данный момент работы на месте продолжаются, археологи ведут исследования на глубине 11 метров. Они надеются получить больше данных о том, кому принадлежат саркофаги. Министерство по делам древностей заявляет, что сможет озвучить больше деталей на предстоящей пресс-конференции.

Также, кроме деревянных саркофагов, на месте нашли другие ярко декорированные артефакты.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что возле самой древней пирамиды в Египте нашли десятки мумий.

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