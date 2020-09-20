В Минске силовики начали массовые задержания участников протестов
В Минске начались массовые задержания участников протеста оппозиции. Милиция перекрыла проспект Независимости.
Об этом сообщает "Интерфакс" вечером в воскресенье.
Как отмечается, на пересечении с проспектом Машерова силовики развернули заградительные комплексы "Рубеж", в руках у них металлические щиты с электрошокерами.
По данным наблюдателей, всего в столице Беларуси было задержано более 70 человек.
Также, по информации агентства, милиция задерживает участников несанкционированного марша оппозиции на площади Победы, улице Козлова, Змитрака Бядули и Смолячкова.
Отмечается, что милиция подтвердила задержания, но количество задержанных людей не сообщает.
Со своей стороны, в правозащитном центре "Весна" сообщили, что число задержанных во время несанкционированных протестов во всей Белоруссии превысило 70 человек: 33 в Минске, 41 - в регионах.
Ранее стало известно, что воскресный марш белорусской оппозиции в Минске впервые за месяц не смог собрать 100 тыс. человек.
"Страна" ведет онлайн-трансляцию происходящего в Минске сегодня.