В Минске начались массовые задержания участников протеста оппозиции. Милиция перекрыла проспект Независимости.

Об этом сообщает "Интерфакс" вечером в воскресенье.

Как отмечается, на пересечении с проспектом Машерова силовики развернули заградительные комплексы "Рубеж", в руках у них металлические щиты с электрошокерами.

По данным наблюдателей, всего в столице Беларуси было задержано более 70 человек.

Также, по информации агентства, милиция задерживает участников несанкционированного марша оппозиции на площади Победы, улице Козлова, Змитрака Бядули и Смолячкова.

Отмечается, что милиция подтвердила задержания, но количество задержанных людей не сообщает.

Со своей стороны, в правозащитном центре "Весна" сообщили, что число задержанных во время несанкционированных протестов во всей Белоруссии превысило 70 человек: 33 в Минске, 41 - в регионах.

Ранее стало известно, что воскресный марш белорусской оппозиции в Минске впервые за месяц не смог собрать 100 тыс. человек.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию происходящего в Минске сегодня.