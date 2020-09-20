В Дюссельдорфе несколько тысяч человек вышли на демонстрацию против карантинных ограничений. Акция была организована региональной группой движения Querdenken, передает Deutsche Welle.

Участники демонстрации держали радужные флаги, а также плакаты с призывами к объятиям вместо дистанции.

Как сообщили представители местной полиции, акция прошла мирно. Организаторы анонсировали участие в демонстрации около 50 000 человек, в то время как полиция ожидала 10 000 участников. В итоге, по данным агентства epd, на улице Дюссельдорфа вышли около четырех тысяч человек. Участники акции не одевали маски, но держали дистанцию ​​в 1,5 метра.

Одновременно в городе прошла контрдемонстрация, участники которой выступают против движения Querdenken. В ней приняли участие около 500 человек, передает агентство epd. Эта акция также прошла мирно.

Ранее сообщалось, что в августе в Берлине на митинге против коронавирусных ограничений пострадали 18 силовиков.

Также мы писали, что в центре Москвы прошли протесты с участием почти 50 тысяч человек.