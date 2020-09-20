Сотни больших медуз оккупировали побережье Азовского моря в Приморском Посаде Запорожской области.

Соответствующее видео опубликовало издание "РИА Мелитополь".

Диаметр медуз, которых отдыхающие увидели сегодня, достигал 30-40 см. Они дрейфуют у линии прибоя. При этом на побережье царит абсолютный штиль

Также, по словам очевидцев, в воде можно увидеть сотни мальков пиленгаса - вид морских рыб из семейства кефалевых.

Ранее мы сообщали, что в Бердянске отдыхающие засняли плавающий остров из медуз.

Также мы рассказывали, как в конце июля после непогоды воды и берег Азовского моря заполнили миллионы медуз. Отмечалось, что медузы заполнили даже песчаные пляжи, многих выбросило на берег. Однако большинство отдыхающих настаивают на том, что купаться в таких условиях невозможно.