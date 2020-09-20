Автомобиль Tesla Model S в канадской провинции Альберта пытался скрыться от полицейского преследования, когда был на автопилоте. Водитель и пассажир в это время спали.

Об этом сообщает полицейское управление Альберты.

Инцидент произошел еще 9 июля этого года, однако о нем стало известно только сейчас.

"В полицию Альберты поступила жалоба на автомобиль, мчащийся на юг по шоссе №2 возле Поноки. Автомобиль, казалось, был на автопилоте: он двигался со скоростью более 140 км/ч, при этом оба передних сиденья были полностью откинуты, а пассажиры, похоже, спали", – рассказали в полиции.

После того как Tesla обнаружил дорожный патруль, офицер включил проблесковые маячки и попытался догнать автомобиль, однако электрокар автоматически начал ускоряться (Tesla оснащены системой автоматического маневрирования; например, в случае угрозы столкновения сзади авто ускоряется). Когда автомобиль остановился, выяснилось, что 20-летний водитель и его пассажир спали. Мужчину оштрафовали за превышение скорости и лишили прав на сутки, чтобы он мог отдохнуть.

"После дальнейшего расследования и консультаций с юристами водителю было предъявлено уголовное обвинение в опасном вождении. В декабре он предстанет перед судом", – добавили в полиции.

Суперинтендант дорожной полиции Альберты Гэри Грэм подчеркнул, что Tesla не является полностью автономной беспилотной системой, поэтому водитель несет ответственность за вождение.

Компания Tesla также неоднократно подчеркивала, что водитель во время работы автопилота должен следить за дорогой и держать руки на руле.

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