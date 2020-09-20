Сегодняшний марш оппозиции в Минске показал, что серьезной радикализации протеста, которой добивались накануне его организаторы, не происходит.

Телеграм-канал "Нехта", напомним, призывал взять на шествие фотографии милиционеров, которые разгоняли митинги. Накануне их личные данные оппозиция начала активно публиковать в Сети, пытаясь повторить опыт украинского скандального сайта "Миротворец".

Очевидно, что это бы вызвало антипатию у милиции и могло бы стать причиной для эскалации уличного насилия.

Однако в том же Минске этого не произошло — митингующие в массе своей вышли как обычно: с плакатами, но никто практически не принес фото милиционеров.

В то же время точечная радикализация протеста имела место. В Бресте группа молодых людей стала в "сцепку" и заставила отойти ОМОНовцев, которых, впрочем, было на порядок меньше. Там же милиционеры вынуждены были стрелять в воздух и применять газ, чтобы остановить ринувшихся на них людей, которые решили отбить задерживаемых.

Также в этот раз, как и в предыдущий, местами использовались водометы, которых на протестах давно уже не видели.

Одновременно и власти усилили давление на улицу. Сегодня центр Минска перекрывали куда масштабнее, расширив «зону безопасности» по сравнению с предыдущими акциями. Также открыто шли произвольные задержания.

Формально на это имели право — митинги были заранее объявлены несанкционированными.

Но факт остается фактом: с каждой воскресной акцией градус насилия по чуть-чуть возрастает. Также это заметно и по тем протестам, которые идут среди недели.

Эти тенденции показывают, что обе стороны ощупью продвигаются к своим целям. Власть уже понимает, что силовая вертикаль устояла и осталась верной Лукашенко. А значит, можно попытаться пойти в контрнаступление и максимально локализовать протест.

Оппозиция же (точнее, ее оргструктуры) намерены продолжать демонстрации и даже показывать точечное силовое сопротивление (как сегодня было в Бресте).

Но наиболее важный момент — сегодня наметился некий разлом между радикальной частью Беломайдана (условное "поколение Nexta"), которая схватывается с силовиками и призывает к отмщению по схеме "Миротворца" - и более спокойными активистами. Которые не повелись на провокационные призывы "Нехты".

Неизвестно, понимает ли это Лукашенко — но в его же интересах апеллировать к умеренному крылу Беломайдана и тем самым ослабить влияние на него со стороны радикалов. Поскольку именно они могут в любой момент повернуть процесс в сторону массовых столкновений.