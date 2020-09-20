Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время своего интервью изданию "РБК" дважды назвала президента РФ Владимира Путина "мудрым руководителям" и еще один раз отметила "мудрость Москвы".

Об этом пишет издание "Медуза".

Так, говоря о том, что белорусы не воспринимают Александра Лукашенко как лидера, Тихановская заметила: "Он (Лукашенко) просто лишился, особенно своими действиями после 9 августа, даже малейшего уважения (белорусов). И господин Путин как мудрый руководитель все это видит".

Также она заявила, что Путин понимает слова Лукашенко о белорусской оппозиции или о Литве и Польше как "фантазии одного человека". "Все-таки Владимир Путин мудрый руководитель", — объяснила она свою уверенность в восприятии российским президентом действительности.

Кроме того, отвечая на вопрос, не подталкивают ли некоторые ее заявления руководство России "к безоговорочной поддержке Лукашенко", Тихановская сказала: "Мудрая Москва так не думает... (Путин) должен понимать, что Лукашенко уже не владеет ситуацией. Что белорусы не вернутся к тому состоянию, в котором они были все эти годы".

Напомним, ранее Тихановская заявила, что гарантирует личную безопасность Лукашенко и "даже больше" в случае его отставки.

Также Тихановская потребовала от Лукашенко освободить политзаключенных и пустить в страну спецдокладчика ООН.