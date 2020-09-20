На закупку вакцин от коронавируса в Украине планируют выделить 2,6 млрд грн.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Мы решили, что средства нужны на вакцинацию. Поддержали эту инициативу и премьер, и президент. Стоимость одной вакцины была посчитана - где-то около 6 долл. И мы заложили сумму, мы считаем необходимую, для того чтобы покрыть минимальную потребность для категорий граждан, которые действительно будут нуждаться в обязательной вакцинации. То есть не добровольной, а обязательной. Те же медики. И там идет речь о более 7 млн вакцин. Поэтому мы сделали шаг, который позволяет решить этот вопрос. 2,6 млрд грн (запланированное финансирование этой программы)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета на 2021 год не предусматриваются средства на Фонд борьбы с коронавирусом. Расходы направили напрямую главным распорядителям - это Минздрав и Министерство образования.

Напомним, что в госбюджет закладывают вакцинацию не более 6 миллионов украинцев.

Также мы информировали, что Минфине анонсировал сокращение числа получателей субсидий.