В Бресте, где проходит акция протеста оппозиции против президента Беларуси Александра Лукашенко, начались столкновения с силовиками.

Об этом сообщает "Интерфакс" в воскресенье, 20 сентября.

По словам очевидцев, милиция начала применять слезоточивый газ, после чего протестующие ответили бутылками. В результате сотрудники силовых структур открыл предупредительный огонь в воздух. Какое именно оружие было использовано, пока не ясно.

Ранее пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что в отношении участников протестов в Бресте начали применять специальные средства. Информации о пострадавших нет.

Тем временем, по данным СМИ, на протесты в центр Минска в воскресенье вышли почти 50 тысяч человек.

Также "Страна" ведет онлайн-трансляцию происходящего в Минске сегодня.