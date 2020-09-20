Совет Безопасности ООН не принимал решения о вступлении в силу санкций против Ирана, как об этом заявили в США.

Об этом заявили представители сразу нескольких стран, - пишет ВВС.

"США не могут считаться участником соглашения и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией Совбеза 2231. В связи с этим обязательства по снятию санкций в соответствии с соглашением продолжают применяться", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борелля.

"Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана. Все, что делает Вашингтон - не более чем театральная постановка, устроенная ради того, чтобы подчинить Совет Безопасности своей политике "максимального давления" на Иран и превратить этот авторитетный орган в свой подручный инструмент. Номер не прошел", - заявили в МИД России.

В МИД добавили, что члены Совбеза ООН в августе констатировали нецелесообразность введения санкций против Ирана из тех соображений, из которых исходит Госдеп США.

А также напомнили, что любые решения США в рамках механизма ООН по восстановлению санкций против Ирана не имеют юридической силы, поскольку ранее Штаты вышли из соглашения по ядерной программе Ирана в 2018 году.

Напомним, что ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США ожидают, что все страны-члены ООН будут в полной мере соответствовать своим обязательствам по внедрению этих мер. И что в дополнение к оружейному эмбарго они включают запрет Ирану участвовать в обогащении и переработке урана, запрет на испытания и разработку Ираном баллистических ракет, и санкции на передачу технологий, связанных с атомом и ракетами.

Ранее сообщалось, что США спустя пять лет в обход ООН возобновили санкции против Ирана.

В Иране возобновление санкций США назвали пропагандой перед выборами.