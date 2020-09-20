В воскресенье, 20 сентября, в Запорожье впервые прошла правозащитная акция — прайд за права ЛГБТ. В ней приняли участие около 500 активистов из разных городов.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Как отмечается, активисты с тематическими плакатами с надписями "Запорожье — город без стереотипов", "Позволь мне быть" и другими прошлись Фестивальной площадью и прилегающим к ней бульваром Центральным, скандируя "Бунтуй, люби, права не отдавай" и другие. Также представители оргкомитета прайда с помощью дрона запустили в воздух радужный флаг, который пролетел над площадью Фестивальной.

По завершению шествия представители оргкомитета зачитали резолюцию акции с требованиями к центральным органам власти. Среди них — ввести в Украине институт регистрируемого гражданского партнерства, обеспечить выполнение правительственного плана действий по реализации Стратегии в области прав человека, выявлять и предотвращать преступления на почве гомофобии и трансфобии, добавить сексуальные и гендерные признаки в закон Украины "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине" и других, реагировать на бездействие во время расследований и рассмотрения в судах дел, связанных с преступлениями на почве гомофобии и трансфобии и тому подобное.

"Прайд сегодня впервые проходит в Запорожье. Мы собрались, чтобы показать, что ЛГБТ-сообщество существует, но у нее нет многих прав. В прошлом году в Украине было зафиксировано около 550 правонарушений в отношении ЛГБТ-сообщества на почве ненависти, но в реальности, по мнению правозащитников, нарушений в сотни раз больше. Сообщество ничего особенного не просит, а требует лишь равных прав с гетеросексуальными людьми. Акция мирная. Мы просим участников не вступать с оппонентами", — говорит участник оргкомитета "ЗапоріжжяПрайд" 2020 Константин Андреев.

Также на площади собрались и противники ЛГБТ. Они выкрикивали оскорбительные фразы, бросали яйца в сторону полиции. Представители отдельных религиозных общин, в частности организации "Традиция и порядок", принесли с собой плакаты с надписями "Не спи с мужчиной, как с женщиной, ибо это мерзость", "Дети в опасности" и скандировали "Запорожье — не Содом".

По завершении акции правоохранители вытеснили радикалов с площади.

Также, по данным "Укринформ", во время запорожского марша за равенство полиция задержала трех радикально настроенных мужчин, один из них был с пистолетом.

"Были задержаны три человека, в том числе один из них был с оружием (предварительно Флобер). Правовую квалификацию будет дано позже. Продолжаются следственные действия. По нашей информации, мужчина достал пистолет и готовился осуществить выстрел, но был оперативно задержан", — комментирует заместитель начальника отдела охраны общественного порядка ГУ ЧП в Запорожской области, майор полиции Александр Кривенко.

По словам вооруженного мужчины, он хотел выстрелить в участников, потому что ненавидит людей с нетрадиционной ориентацией. В результате акции пострадавших нет.

Напомним, в Харькове за неделю радикалы трижды напали на ЛГБТ-центр.

Также сообщалось, что в конце августа в Одессе националисты набросились на участников марша за права ЛГБТ и охранявших их полицейских.