Количество больных Covid-19 в мире превысило 31 миллион человек
По данным на 18:00 воскресенье, 20 сентября, в мире уже 31 053 483 человек заразились коронавирусом. Из них 962 497 умерли и 22 652 461 - выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные "Worldometer".
На территории США зафиксировали 6 970 044 случая заражения, в Индии - 5 417 274, в Бразилии - 4 528 347, в РФ - 1 103 399.
При этом по числу летальных случаев среди всех стран лидируют Соединенные Штаты - 203 851 и Бразилия - 136 565 погибших.
Напомним, по данным на 20 сентября, всего в Украине зафиксировано 175 678 случаев коронавирусной болезни. За сутки болезнь подтвердилась у 2 966 человек.
Как сообщалось, у 20-50% людей, не контактировавших с коронавирусом, есть иммунитет против него.
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