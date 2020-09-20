По данным на 18:00 воскресенье, 20 сентября, в мире уже 31 053 483 человек заразились коронавирусом. Из них 962 497 умерли и 22 652 461 - выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные "Worldometer".

На территории США зафиксировали 6 970 044 случая заражения, в Индии - 5 417 274, в Бразилии - 4 528 347, в РФ - 1 103 399.

При этом по числу летальных случаев среди всех стран лидируют Соединенные Штаты - 203 851 и Бразилия - 136 565 погибших.

Напомним, по данным на 20 сентября, всего в Украине зафиксировано 175 678 случаев коронавирусной болезни. За сутки болезнь подтвердилась у 2 966 человек.

Как сообщалось, у 20-50% людей, не контактировавших с коронавирусом, есть иммунитет против него.