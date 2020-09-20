Координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс во время поездки в Литву 21 сентября проведет встречу с представителями белорусской оппозиции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского ведомства, передает ТАСС.

"Нейтан Сейлс также встретится с представителями белорусского гражданского общества для обсуждения того, как США могут поддержать народ Беларуси в их требовании свободных и честных выборов, прекращения белорусскими властями насильственного разгона [акций протеста]", - заявляет Госдепартамент.

Также Сейлс проведет консультации с чиновниками, которые курируют вопросы национальной безопасности, представителями МИД и МВД.

"Он поздравит Литву с ее недавними действиями против "Хезболлах" (Литва запретила въезд на свою территорию на 10 лет лицам, связанным с движением "Хезболлах" - Ред.). Посол Сейлс примет участие в телеконференции с представителями правительств Литвы, Латвии и Эстонии высокого ранга для обсуждения совместных усилий против "Хезболлах".

Напомним, в Госдепе заявили, что ситуация в Беларуси не стала итогом борьбы между США и Россией.

Также мы писали, что Европарламент не признал президентом Лукашенко. Координационный совет оппозиции назван представителем народа.