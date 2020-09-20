Глава отдела расследований ФБК Алексея Навального Мария Певчих, которая была с российским оппозиционером в день его отравления, дала первое интервью.

Видео разговора опубликовало издание "ВВС".

В разговоре с корреспондентом Певчих, которая является, пожалуй, самой непубличной персоной в команде Навального, рассказала о состоянии политика и своей работе в ФБК.

По ее словам, работая в Фонде, ей хочется, чтобы Россия была "нормальной страной", где существуют законы, где все справедливо и за которую не стыдно.

Также она ответила на вопрос, навещает ли Навального и в каком он сейчас состоянии.

"Да, я периодически его навещаю. По поводу состояния - не я должна комментировать эти вещи. Он выздоравливает, но еще очень много работы впереди. Любой человек, который провел три недели в коме, он разучился делать какие-то базовые вещи, о которых мы даже не задумываемся. А в случае Алексея это не просто трехнедельная кома, это еще отравление боевым веществом... Он читает новости, но с точки зрения физического восстановления потребуется значительное время".

Отметим, что Певчих была одним из шести человек, которые сопровождали Навального, когда он стал жертвой отравления. Она помогла привезти из России улики, которые позволили немецким следователям подтвердить, что оппозиционер был отравлен "Новичком".

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, что известно о спутнице Навального, которая после отравления уехала за границу.