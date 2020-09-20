Известный американский миллиардер Чарльз Фини, который в 1960 году вместе с Робертом Миллером основал компанию "Duty Free Shoppers", потратил почти все свое состояние на благотворительность.

Об этом сообщает журнал "Forbes".

По словам бизнесмена, лучше финансировать благотворительные проекты при жизни, контролировать расходы и видеть результаты своими глазами. При этом теперь Фини - официальный банкрот.

Отмечается, что за свои 89 лет Фини накопил многомиллиардное состояние, при этом ведя скромное существование. В течение последних 40 лет через свой фонд "Atlantic Philanthropies" он пожертвовал более $8 млрд благотворительным организациям и университетам по всему миру. И делал это анонимно, за что его назвали "Джеймсом Бондом филантропии".

"Мы многому научились. Оглядываясь назад, я понимаю, что можно было сделать некоторые вещи по-другому, но я все равно очень доволен. Я рад тому, что смог добиться этой цели при жизни. Я благодарю всех, кто присоединился к нашей инициативе", – отметил Фини.

Состояние миллиардера в 2012 году оценивалось в около 2 млн долларов, которые он отложил на пенсию для себя и жены. То есть за несколько десятилетий он пожертвовал на благотворительность сумму, которая на 375 000% превышает его текущее состояние. 14 сентября 2020 года Фини подписал документы о закрытии компании "Atlantic Philanthropies".

Напомним, ранее сообщалось, что Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в годовщину битвы за Хогвартс.

Также мы писали, что американские благотворители возмутились, что в Украине на их деньги спасают детей, а не собак.