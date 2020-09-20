В воскресенье, 20 сентября, на протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек. Часть из них направилась к резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Часть людей движется от стелы "Минск город-герой" в сторону Дворца независимости. Всего известно о задержании 20 человек, хотя официально МВД подтвердило арест десяти активистов.

Также журналисты сообщают, что в городе начались перебои с интернетом. Абоненты сталкиваются с перебоями. Операторы связи рассказали, что причиной сложившейся ситуации стало решение властей.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию происходящего в Минске сегодня.

Также мы рассказывали, что вчера в сети появился план сегодняшнего Беломайдана в Минске.