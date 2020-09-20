В воскресенье, 20 сентября, на сайте российского правительства появилось распоряжение о том, что страна возобновляет авиасообщение с четырьмя странами: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

Об этом говорится в тексте распоряжения.

"Для граждан ещё четырёх стран – Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи – снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса. Распоряжение об этом утвердило Правительство", - говорится в сообщении.

Гражданам этих стран, которые имеют вид на жительство в России, теперь разрешается въезд в страну через воздушные пункты пропуска.

Решение о возобновлении авиасообщения было предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Полеты будут выполняться раз в неделю: в Казахстан, Киргизию и Беларусь самолеты отправятся уже завтра, 21 сентября, а в Южную Корею со следующей субботы, 27 сентября.

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