В воскресенье утром, 20 сентября, в базе отдыха под Одессой произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного дома. Во время тушения и разбора конструкций спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"20 сентября в 4:07 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании деревянного домика, по адресу: Татарбунарский район, курорт "Рассейка", база отдыха "Приморское". По прибытию на место вызова спасателями было установлено возгорание отдельно расположенного одноэтажного деревянного дома на территории базы отдыха сезонного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание удалось локализовать в 5:19. Ликвидировать его спасателям удалось лишь в 5:36. Огонь охватил площадь в 48 "квадратов".

"Во время разбора конструкций обнаружено обгоревшее тело гражданина 1962 года рождения. Причина смерти, пожара, ущерб – устанавливаются", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, недавно в городе Южноукраинск Николаевской области загорелся полигон твердых бытовых отходов. Пожар охватил площадь почти 500 кв. м.

Подобное ЧП в прошлом месяце наблюдалось и под Харьковом. Там пожарным понадобилось 2 дня, чтобы справиться с последствиями возгорания.