В рамках учений военные отработали захват объектов противника. Фото: Минобороны РФ

Российские и белорусские десантники десантировались с 600 метров в рамках учений "Славянское братство-2020". Военные отрабатывают контртеррористические тактики, в частности, захват объектов противника.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, информирует пресс-служба Минобороны РФ.

"Десантирование российских и белорусских десантников проводилось утром на незнакомую для российских военнослужащих площадку приземления "Сахара", находящуюся в приграничном районе Брестской области Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Белорусские и российские десантники десантировались с 600 метров на учениях "Славянское братство-2020". Фото: Минобороны РФ

Представители ведомства добавили, что более 250 десантников двух стран десантировались из шести самолетов Ил-76МД ВКС РФ и самолета Ил-76 ВВС Беларуси. Прыжки прошли на парашютных системах Д-10 и Д-6 серии 4 "с высоты покидания воздушного судна около 600 метров, при скорости более 340 километров в час".

Белорусские и российские десантники десантировались с 600 метров на учениях "Славянское братство-2020". Фото: Минобороны РФ

Подразделения специального назначения использовали парашютные системы "Арбалет - 2" и "Лесник". Также была десантирована БМД-2.

Белорусские и российские десантники десантировались с 600 метров на учениях "Славянское братство-2020". Фото: Минобороны РФ

"После приземления личный состав приступил к отработке тактических действий по захвату важных объектов условного противника", - добавили в Минобороны. В частности, военные тренируются блокировать населенные пункты, преследовать группы условных террористов и ликвидировать их.

Белорусские и российские десантники десантировались с 600 метров на учениях "Славянское братство-2020". Фото: Минобороны РФ

Белорусские и российские десантники десантировались с 600 метров на учениях "Славянское братство-2020". Скриншот: Минобороны РФ в Твиттере

Напомним, учения "Славянское братство-2020" начались 14 сентября на Брестском полигоне в Беларуси. В них участвуют до 1,5 тыс. военных и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. По окончании отработки контртеррористических действий российские войска вернутся на место дислоцирования.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина предоставить республике новые виды вооружения.

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