В воскресенье, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на съезде киевской ячейки партии "Слуга народа", в ходе которой заявил, что руководить столицей может не только коренной житель.

Соответствующий ролик выступления был опубликован на странице Офиса президента в Facebook.

"В контексте местных выборов 25 октября часто приходится слышать, что Киевом может эффективно управлять только коренной киевлянин. Знаете, мы с вами находимся в университете Тараса Шевченко, который родился не в Киеве, собственно как и Грушевский, Драгоманов, которые преподавали не здесь. Как и, кстати, Евгений Патон, мост которого ежедневно служит киевлянам, как и названный "киевским Гауди" архитектор Городецкий", - сказал он.

Также в пример своих слов Зеленский привел Сикорского, Малевича и Лобановского.

"Просто чтобы работать на благо города – необязательно быть "коренным". Обязательно быть порядочным, трудолюбивым, честным, талантливым, и вкладывать в этот город свое сердце и душу. Верю, что именно таким человеком является кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук", - рассказал он.

При этом, говоря о проблемах Киева, Зеленский рассказал, что перемещение по улицам на автомобиле стало "такой же роскошью, как и горячая вода в отдельных районах столицы".

"Действительно, даже в воскресенье в Киеве несложно попасть в затор, или делать крюк, потому что один из мостов через Днепр уже несколько лет временно ремонтируется. И какой именно – это для нас всегда сюрприз. А можно просто ехать по улице и провалиться под асфальт", - подчеркнул он.

Не забыл президент вспомнить и про хаотичные застройки, которые "уродуют" лицо столицы.

"Киев – это душа Украины, и мы не хотим смотреть, как в эту душу плюют выбросы и смог. И, наконец, Киев – это сердце Украины, и оно должно биться полной грудью. Мы все хотим, чтобы наш любимый город наконец-то получил тот вид, который давно заслуживает, стал комфортным, удобным, современный, уютным", - уточнил он.

Зеленский выступил на конференции "Слуг народа" в Киеве. Видео: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, на этом же заседании стало известно, что список "Слуг народа" в Киевсовет возглавит жена министра иностранных дел Евгения Кулеба. Кроме нее, в нем также есть дзюдоисты, букинисты и шеф-повара.