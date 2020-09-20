В Дарницком районе Киева загорелась свалка предприятия, пожарные пытаются локализовать возгорание.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, информирует пресс-центр Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.

Так, спасатели получили сообщение о пожаре на территории предприятия на ул. Ревуцкого, 41 в 12:45.

"По прибытию к месту происшествия, пожарными было установлено, что горит свалка на площади 500 м.кв", - заявили в ГСЧС.

Пожарные проложили магистральную линию и поставили два ствола на тушение пожара. Поливомоечные машины и ствол "Киевводоканала" также задействованы на ликвидацию огня.

"Сейчас идет локализация пожара. От ГСЧС на месте происшествия работает 5 пожарных а также пожарная автоцистерна", - добавили в пресс-службе спасателей.

Напомним, недавно в городе Южноукраинск Николаевской области загорелся полигон твердых бытовых отходов. Пожар охватил площадь почти 500 кв. м.

Подобное ЧП в прошлом месяце наблюдалось и под Харьковом. Там пожарным понадобилось 2 дня, чтобы справиться с последствиями возгорания.