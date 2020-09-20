В столичный горсовет попытаются избраться телеведущий, спортсмены и военный. Фото: Страна

На выборы в Киевсовет от "Слуги народа" пойдут адвокаты, спортсмены, замминистра образования и шеф-повар. Также кандидатом в столичные депутаты стал также народный депутат, ресторатор Николай Тищенко, а партийный список возглавила жена главы МИД Украины Евгения Кулеба.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, с места проведения конференции Киевской городской организации "Слуги народа" передает корреспондент "Страны".

Так, от "слуг" в Киевский горсовет 25 октября попытаются избраться:

  • Евгения Кулеба - жена министра иностранных дел, основатель и руководитель общественной организации "Город-сад";

  • Михаил Присяжнюк - адвокат, ведущий программы на СТБ "Один за всех";

  • Анна Маляр - криминолог и эксперт телевизионных проектов "Говорит Украина", "Зритель как свидетель", "Касается каждого", "Битва экстрасенсов" и прочих. Анонимный канал "Темный рыцарь", который ведут нардепы от "Слуги народа", причислил ее к "порохоботам";

  • Георгий Зантарая - дзюдоист, чемпион мира;

  • Владислав Трубицын - букинист, меценат;

  • Юрий Федоренко - военный эксперт;

  • Виталий Селик - глава общественной организации "Совет по урбанистике Киева";

  • Андрей Витренко - замминистра образования;

  • Елена Говорова - легкоатлетка, призёр Олимпийских игр 2000 года, советник главы Офиса президента по вопросам спорта;

  • Ксения Семенова - преподаватель в Национальном авиационном университете, помощница народного депутата Романа Грищука;

  • Алексей Киселев - волонтер, доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело";

  • Игорь Брагин - ассоциация шеф поваров Украины;

  • Николай Тищенко - нардеп от "Слуги народа", ресторатор.

Тем временем недавно стало известно, что команду "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет возглавит жена экс-президента Украины Марина Порошенко.

Ранее "Страна" разбиралась в том, как пройдут выборы мэра Киева и депутатов в столичный городской совет в этом году.

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